Предстоящие президентские выборы в Азербайджане имеют особое историческое значение - депутат

БАКУ /Trend/ - Проведение президентских выборов впервые в истории Азербайджана на фоне обеспечения территориальной целостности и восстановления суверенитета государства имеет особое историческое значение.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова.

"Это является началом нового этапа в общественно-политической истории нашей страны и нет сомнений в том, что президентские выборы, которые состоятся на платформе Победы, пройдут в обстановке большого энтузиазма и душевного подъема. Автором этих реалий является Президент Ильхам Алиев, достойный преемник политической школы великого лидера Гейдара Алиева. С первого дня своего руководства страной он предпринял фундаментальные шаги для обеспечения устойчивого развития Азербайджана. За прошедший период Президент Ильхам Алиев превратил нашу страну в регионального лидера. Сегодняшний Азербайджан - самая стабильная страна в регионе с сильной экономикой и армией. Целью дальновидной политики Президента Ильхама Алиева является всестороннее развитие страны, благополучная жизнь народа. Проводимая целенаправленная политика, каждый предпринятый шаг приближали Азербайджан к освобождению своих земель от оккупации, что в итоге и произошло", - сказала Гусейнова.

Депутат подчеркнула, что президентские выборы впервые пройдут в целостном и суверенном Азербайджане. "В этом смысле внеочередные президентские выборы, которые состоятся 7 февраля 2024 года, не только войдут в историю как выборы Победы, но и станут основой для реализации поставленных Азербайджаном новых целей, развития страны на новых горизонтах", - сказала она.

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