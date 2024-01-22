Проведение выборов на освобожденных территориях Азербайджана означает рост политической активности в регионе - эксперт

БАКУ /Trend/ - Внеочередные президентские выборы в Азербайджане важны во многих отношениях. Самым главным аспектом является то, что страна освободила свои земли от оккупации, и на этих землях впервые пройдут выборы.

Об этом, отвечая в понедельник на вопросы Trend, сказал заведующий отделом Центра анализа международных отношений Джавид Велиев.

Он отметил, что проведение выборов на освобожденных территориях означает рост политической активности в этом регионе, усиление деятельности некоторых государственных структур.

"В более ранние времена мы провели там работы по реконструкции. На освобожденных территориях проведены большие строительные и транспортные работы. Конечно, помимо этого, у Азербайджана есть проекты, которые он хочет реализовать на региональном и глобальном уровне. Есть некоторые проекты, которые будут продолжены в Азербайджане. Например, как COP29.

Эти выборы и их результаты чрезвычайно важны для успешного продолжения этих процессов. Растущий геополитический вес Азербайджана, продолжающийся процесс нормализации отношений с Арменией, а также интеграции в рамках тюркского мира - все это играет большую роль с точки зрения предстоящих в Азербайджане внеочередных президентских выборов", - добавил он.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля.

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