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Депутаты парламента Кувейта посетили Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 22 января 2024 14:36 (UTC +04:00)
Депутаты парламента Кувейта посетили Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Сегодня делегация Национальной ассамблеи Кувейта во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан Мухаммедом Хайфом Аль-Мутейри посетила Аллею шехидов в Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в Милли Меджлисе (парламент), гости почтили память героев Родины, отдавших свои жизни за свободу и независимость Азербайджана.

В ходе визита делегацию сопровождали руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Кувейтом Вахид Ахмедов и другие официальные лица.

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Депутаты парламента Кувейта посетили Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Депутаты парламента Кувейта посетили Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Депутаты парламента Кувейта посетили Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Депутаты парламента Кувейта посетили Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Депутаты парламента Кувейта посетили Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Депутаты парламента Кувейта посетили Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Депутаты парламента Кувейта посетили Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
Депутаты парламента Кувейта посетили Аллею шехидов в Баку (ФОТО)
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