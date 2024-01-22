Депутаты парламента Кувейта посетили Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня делегация Национальной ассамблеи Кувейта во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Кувейт-Азербайджан Мухаммедом Хайфом Аль-Мутейри посетила Аллею шехидов в Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в Милли Меджлисе (парламент), гости почтили память героев Родины, отдавших свои жизни за свободу и независимость Азербайджана.

В ходе визита делегацию сопровождали руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Кувейтом Вахид Ахмедов и другие официальные лица.

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