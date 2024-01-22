Страны-члены ДН призвали оказать международную помощь Азербайджану в связи с минной проблемой

БАКУ /Trend/ - С 15 по 20 января 2024 года в столице Уганды, Кампале, состоялся 19-й саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения (ДН). На саммите Азербайджанскую Республику представила делегация во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В рамках мероприятия был принят итоговый документ 19-го саммита ДН, который содержит ряд важных для Азербайджана пунктов.

В документе главы государств и правительств стран-членов ДН выразили солидарность касательно мероприятий по восстановлению, реконструкции и реинтеграции, проводимых Азербайджаном на территориях, пострадавших от конфликта, и отметив, что проблема наличия неразорвавшихся боеприпасов и мин создает препятствия на этих территориях, призвали к оказанию международной помощи.

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