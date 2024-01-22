Возросло число стран-членов Движения неприсоединения

БАКУ /Trend/ - В результате соответствующих шагов, предпринятых Азербайджаном во время председательства в Движении неприсоединения (ДН) по расширению организации, единственная страна африканского континента - Южный Судан, не являвшаяся членом организации, пополнила ряды членов ДН. Тем самым число членов ДН достигло 121.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отметим, что с 15 по 20 января 2024 года в столице Уганды, Кампале, состоялся 19-й саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения (ДН). На саммите Азербайджанскую Республику представила делегация во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

В саммите приняли участие около 120 государств-членов и наблюдателей ДН, высокопоставленные официальные лица международных организаций. В качестве специальных гостей в мероприятии участвовали и выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис, генеральный секретарь Комиссии Африканского союза Муса Факи Махаммад, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, генеральный секретарь Содружества наций Патрисия Скотланд и другие официальные лица. На встрече также выступил представитель Молодежной организации от Уганды ДН, штаб-квартира которой находится в Азербайджане.

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