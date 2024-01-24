Делегация Узбекистана посетила могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с первым заместителем председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Акмалом Саидовым 24 января почтила память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, к его могиле был возложен венок.

Как сообщает в среду Trend, также была почтена память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Затем гости посетители Аллею шехидов, где почтили память героев, ставших шехидами в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложив на их могилы цветы. В то же время был возложен венок перед монументом "Вечный огонь"

Гости обозрели панораму Баку с самой высокой точки города, им была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проведенных в Баку работах по благоустройству.

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