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Политика ЕС "быть большим армянином, нежели сами армяне" - иронична - Община Западного Азербайджана

Политика Материалы 24 января 2024 13:18 (UTC +04:00)
Политика ЕС "быть большим армянином, нежели сами армяне" - иронична - Община Западного Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Тот факт, что в документе, принятом Европейским союзом (ЕС) в ООН в 2024 году в связи с его приоритетами, содержится фраза "обеспечение прав и безопасности карабахских армян", раздувание вопроса о возвращении карабахских армян и не затрагивание права западных азербайджанцев вернуться на родину своих предков, еще раз подчеркивает, что ЕС является пленником двойных стандартов, и демонстрирует свой подход к вопросам через призму этнических и религиозных симпатий.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что нарратив "обеспечение прав и безопасности карабахских армян" уже не озвучивается даже самой Арменией, и в этом смысле политика Европейского союза "быть большим армянином, нежели сами армяне", который смотрит на азербайджано-армянские отношения глазами Франции - иронична.

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