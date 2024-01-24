Политика ЕС "быть большим армянином, нежели сами армяне" - иронична - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что в документе, принятом Европейским союзом (ЕС) в ООН в 2024 году в связи с его приоритетами, содержится фраза "обеспечение прав и безопасности карабахских армян", раздувание вопроса о возвращении карабахских армян и не затрагивание права западных азербайджанцев вернуться на родину своих предков, еще раз подчеркивает, что ЕС является пленником двойных стандартов, и демонстрирует свой подход к вопросам через призму этнических и религиозных симпатий.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Было отмечено, что нарратив "обеспечение прав и безопасности карабахских армян" уже не озвучивается даже самой Арменией, и в этом смысле политика Европейского союза "быть большим армянином, нежели сами армяне", который смотрит на азербайджано-армянские отношения глазами Франции - иронична.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!