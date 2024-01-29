ЕС и Франция, не сумев переварить победу Азербайджана, пытаются проложить путь к новой войне в регионе - Селин Шеноджак

БАКУ /Trend/ - ЕС и Франция, не сумев переварить победу Азербайджана, пытаются проложить путь к новой войне в регионе.

Как сообщает Trend, об этом в эксклюзивном интервью TurkicWorld заявила глава Департамента культурной дипломатии и управления ЮНЕСКО Селин Шеноджак.

"Отношение и дипломатические угрозы, которые в последние месяцы предъявляли к Азербайджану как Франция, так и Европарламент и Совет ЕС, свидетельствуют о непереваривании победы Азербайджана. ЕС, особенно Франция, которая прибегает к всевозможным провокациям, чтобы помешать Азербайджану и Армении предпринять конкретные шаги для достижения постоянного мира в регионе, ясно дали понять, что они никогда не хотели мира в регионе. Теперь мы лучше понимаем, что конфликты, которые сознательно не разрешались ОБСЕ более 30 лет с 1992 года, на самом деле являются причиной пассивности и безразличия европейских стран-членов ОБСЕ к оккупационной политике Армении. Потому что освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации не входило в их интересы", - отметила С.Шеноджак.

Она подчеркнула, что данная ситуация является не только безразличием, а что еще более ужасно, так это то, что Франция проводит серьезную провокационную политику, отправляя в Армению высокотехнологичное оружие, и пытается вовлечь в этот процесс другие страны-члены ЕС. Она также упомянула, что система ценностей ЕС, которая ложно продвигает права человека, демократию, мир и братство, на самом деле представляет собой резню, войну, конфликты и несправедливость. ЕС до сих пор не смог избавиться от своего колониального менталитета.

По мнению Селин Шеноджак, Европа, которая борется с огромным экономическим кризисом со времен COVID, еще больше потрясена войной в Украине и ищет альтернативные точки выхода. Она отметила, что Азербайджан не должен поддаваться угрозам санкций и дипломатическому шантажу в свой адрес и должен учитывать принцип "дипломатической взаимности", особенно в экономической сфере, что может изменить отношение стран ЕС.

"Азербайджан является очень сильной страной в регионе во всех отношениях, и демонстрация этой мощи перед лицом угроз экономическими и дипломатическими способами, создание новых союзов еще больше увеличит его силу, несмотря на любые санкции", - добавила С.Шеноджак.

Отметим, что перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана приняла решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления.

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