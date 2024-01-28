Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении

БАКУ /Trend/ - Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в выступлении, посвященном Дню армии, передает Trend.

"Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что Армения привержена мирной повестке дня и не отступит от нее.

Отметим, что переговоры по мирному договору проводятся посредством прямых встреч.

В начале января Азербайджан получил очередной пакет предложений по мирному договору с Арменией.

В настоящее время азербайджанская сторона осуществляет свою внутреннюю работу по данному пакету в соответствии с процедурой.

Как ранее сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, в ближайшие недели Азербайджан представит ответ Армении.