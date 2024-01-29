Решение ПАСЕ является отражением предвзятых политических интересов - депутат

БАКУ /Trend/ - Решение ПАСЕ является отражением предвзятых политических интересов.

Об этом Trend в понедельник сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эмин Гаджиев.

"Как известно, Парламентская ассамблея Совета Европы не утвердила на зимней сессии полномочия азербайджанской делегации, и было предложено временно ограничить право нашей делегации голосовать. Это очередная кампания сил, не сумевших переварить независимую политику, славную победу и полное восстановление суверенитета Азербайджана", - сказал он.

Гаджиев отметил, что те, кто пытается оказывать давление на азербайджанское государство, должны понять, что эти усилия не принесут результатов. "Эту предвзятую инициативу выдвинул в ПАСЕ Франк Швабе, глава группы социалистов. ПАСЕ не интересовала судьба азербайджанцев, которые были изгнаны под дулом автомата около тридцати лет назад из родных краев, однако сейчас она поднимает вопрос о несуществующих "нарушениях" прав человека, якобы "насильственном выселении" из Карабаха жителей армянского происхождения, которые в действительности покинули Карабах добровольно. Действия ПАСЕ представляют собой двуличие, политическое лицемерие. Хотя эта инициатива была выдвинута немецким депутатом, известно, что за этим стоят непосредственно руководители данной структуры и Франция. Это попытка оказать давление на нашу страну через ПАСЕ Францией, потерпевшей неудачи во внешней политике и потерявшей авторитет в мире", - добавил депутат.

В заключение Гаджиев подчеркнул, что эти планы иностранных сил не принесут никаких результатов. Азербайджан проводит независимую внутреннюю и внешнюю политику, и подобные попытки ПАСЕ и других сил не имеют для Азербайджана никакого значения. Мир вновь стал свидетелем справедливой позиции, воли, решимости азербайджанского государства.

Отметим, что перед лицом сложившейся в ПАСЕ невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии делегация Азербайджана приняла решение прекратить свое взаимодействие и присутствие в ПАСЕ на неопределенный срок.

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