Самед Сеидов поблагодарил турецкую делегацию в ПАСЕ за поддержку Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась встреча членов комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям с делегацией Великого национального собрания Турции во главе с председателем комитета по национальной обороне Хулуси Акаром.

Как сообщили Trend в парламенте, председатель комитета Самед Сеидов поприветствовал турецкую делегацию и выразил удовлетворение их визитом в Милли Меджлис.

По его словам, отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией, являющимися "одной нацией, двумя государствами", успешно развиваются, сотрудничество между братскими странами по всем направлениям еще более укрепляется и уже вышло на новый уровень. Председатель комитета подчеркнул важное историческое значение Шушинской декларации.

Самед Сеидов отметил, что после того, как Азербайджан освободил свои земли и полностью восстановил свой суверенитет, некоторые европейские государства демонстрируют предвзятое отношение к стране. Недавно делегация Азербайджана выступила с заявлением на заседании ПАСЕ, в котором объявила, что в связи с атмосферой расизма, азербайджанофобии и исламофобии в этой структуре азербайджанская делегация приняла решение прекратить взаимодействие с ПАСЕ и присутствие в этой организации.

Самед Сеидов выразил благодарность турецкой делегации в ПАСЕ за поддержку Азербайджана.

Председатель комитета национальной обороны Великого национального собрания Турции Хулуси Акар поблагодарил за гостеприимство и искреннюю встречу и выразил удовлетворение динамичным развитием, наблюдаемым в стране во всех сферах. Он рассказал о проведенных в ходе визита встречах, отметил, что братские и союзнические отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах.

Хулуси Акар рассказал о важности межпарламентских связей, плодотворном сотрудничестве парламентов двух стран, в том числе между комитетами, а также в рамках международных организаций. Он отметил, что расширение связей в Парламентской ассамблее тюркских государств имеет большое значение.

Он отметил, что турецкое государство и народ испытали чувство гордости от Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Говоря о предстоящих внеочередных президентских выборах в Азербайджане, Хулуси Акар сказал: "Мы верим, что освободитель Карабаха - Президент Ильхам Алиев будет вновь избран главой государства".

На встрече члены комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Сабир Рустамханлы, Севиндж Фаталиева, Джаваншир Фейзиев, Насиб Магамалиев, Сахиб Алиев, Асим Моллазаде, Рамиль Гасан, Расим Мусабеков, Нигяр Арпадараи, Севиль Микаилова, выступив, поделились мнениями об истории и сегодняшнем дне наших отношений, дальнейшем укреплении отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Во встрече приняли участие депутаты Великого национального собрания Турции Рефик Озен, Мехмеб Али Челеб, Фейзи Бердибек, Озгюр Джейлан, Метин Ильхан, Зухал Дора, Дурсун Аташ, Дидем Хастурк, Волкан Дурмаз, Генджехан Бабиш, Мухаммед Аккираз, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и другие официальные лица.

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