Армения – очередная жертва Запада – Руфиз Хафизоглу

БАКУ /Trend/ - Армения - очередная жертва Запада.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал телеканалу BakuTV заместитель директора АМИ Trend, глава медиа-платформы Turkic.World (Тюркский мир), политический комментатор Руфиз Хафизоглу.

"Армения не хочет мира. Мы можем обосновать это несколькими аргументами. Если бы Армения хотела мира, то приняла бы предложение Азербайджана, если бы она хотела нормализации турецко-армянских отношений, то внесла бы изменения в конституцию, отказалась бы от мышления считать территорию Турции "древней армянской землей" и т.д.", - отметил он.

Руфиз Хафизоглу подчеркнул, что события в Украине должны стать для властей Армении серьезным уроком.

"Потому что Армения полагает, что Америка, Франция поддержат ее. Но Европа должна понимать, что Армения всегда будет искать нового спонсора и покровителя. Армения - открытая площадка для Франции и Индии, а также очередная жертва Запада", - добавил политолог.

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