Аппарат омбудсмена Азербайджана впервые будет наблюдать за избирательным процессом в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Аппарат Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана впервые будет наблюдать за избирательным процессом в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, выступая перед журналистами в Нахчыване.

"Согласно соответствующему распоряжению Президента Азербайджанской Республики, 7 февраля в нашей стране пройдут внеочередные президентские выборы. С первого дня подписания распоряжения Аппарат омбудсмена и Центральная избирательная комиссия совместно провели многочисленные просветительские мероприятия в городе Баку и различных регионах Азербайджана.

Последнее из этих мероприятий было организовано в Нахчыванской Автономной Республике. В мероприятии приняли участие члены избирательной комиссии, наблюдатели, председатели округов и участков, их члены. Главной темой данного мероприятия являлось обеспечение избирательных прав граждан.

В целом, Аппарат омбудсмена Азербайджанской Республики, действующий 22 года, осуществлял наблюдение на всех выборах. Впервые этот процесс наблюдения будет осуществляться в Нахчыване при участии Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Нахчыванской Автономной Республики", - сказала она.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.

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