В Азербайджане созданы образцовые условия для деятельности СМИ на президентских выборах - кувейтский журналист

БАКУ /Trend/ - Одним из основных условий демократического проведения президентских выборов являются условия, созданные для деятельности СМИ. Азербайджан входит в число стран, которые следуют этим принципам. Участие СМИ в избирательном процессе в Азербайджане обеспечивается в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сайту secki-2024.az сказал обозреватель и медиа-консультант кувейтской газеты "Al-seyassah" Абдулрахман Аль Аджми.

Кувейтский журналист отметил, что наиболее интересным для него из процессов, связанных с президентскими выборами в Азербайджане, является вопрос регулирования деятельности СМИ. "Опыт Азербайджана весьма положительный. В предвыборной кампании СМИ предоставляют кандидатам места как на бесплатной, так и на платной основе. Это идеальный подход, одним из важных факторов является обеспечение равенства для кандидатов. В то же время открыта для СМИ и Центральная избирательная комиссия, что предотвращает возникновение проблем в информационном обеспечении общественности. Тот факт, что журналисты наблюдают за процессом голосования в день выборов и даже имеют возможность участвовать в подсчете голосов, действительно можно рассматривать как пример на международном уровне", - подчеркнул он.

Абдулрахман Аль Аджми также отметил, что при объективном взгляде со стороны становится очевидным, что Азербайджан является страной с демократическими традициями.

"Думаю, что президентские выборы в стране 7 февраля еще раз продемонстрируют традицию демократических выборов", - добавил он.

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