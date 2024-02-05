В составе миссии СНГ на президентских выборах в Азербайджане более 160 наблюдателей - генсек

БАКУ /Trend/ - В состав наблюдательной миссии СНГ вошло более 160 наблюдателей.

Об этом сказал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что цель наблюдательной миссии – обеспечить прозрачное проведение выборов. "Наши принципы не изменились. Пока все идет своим ходом, жалоб не поступало. Мы будем выполнять свою работу в качестве наблюдателей. В нашей команде более 160 наблюдателей", - добавил генсек СНГ.

Лебедев также выразил пожелание скорейшего полного обеспечения мира и стабильности в регионе. "Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией необходима. Это хорошо для всех нас", - сказал он.

Генеральный секретарь СНГ подчеркнул, что во имя благополучия и развития людей необходимо достичь согласия, мира.

Отметим, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!