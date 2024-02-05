В Европе права человека нарушаются под конвоем полиции - Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Европе права человека нарушаются под конвоем полиции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом телеканалу "Западный Азербайджан" сказал заместитель директора АМИ Trend, глава медиа-платформы Turkic.World (Тюркский мир), политический комментатор Руфиз Хафизоглу.

"В последние дни обострились отношения Азербайджана с европейскими странами, находящимися под влиянием армянской диаспоры, во главе с Францией. Однако отношение Европы к Азербайджану, базирующееся на двойных стандартах, не ново. Эти отношения ухудшились именно после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность", - подчеркнул он.

Политический комментатор также отметил, что сегодня в европейских странах широко распространена исламофобия, и под конвоем полиции нарушаются права человека.

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