Делегация Сербии направила обращение к председателю ПАСЕ в связи с пересмотром антиазербайджанской резолюции (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Делегации Сербии в ПАСЕ направила обращение председателю организации в связи с принятием резолюции об отказе в ратификации полномочий азербайджанской делегации.

Как сообщает Trend, в обращении говорится:

«Ваше превосходительство,

Обращаемся к Вам в связи с недавними печальными событиями в Парламентской Ассамблее Совета Европы, в результате которых полномочия делегации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики были оспорены и была принята резолюция об отказе в их ратификации.

К сожалению, делегация Республики Сербия не смогла принять участие в голосовании по данной резолюции в связи с продолжающимся процессом формирования нашей Народной скупщины после прошедших в стране 17 декабря 2023 года парламентских выборов.

Тем не менее, настоящим делегация Сербии хотела бы выразить свое несогласие с отношением к делегации Азербайджана и резолюцией, принятой на весьма сомнительных основаниях. Мы глубоко убеждены, что данная резолюция является шагом назад от подлинного диалога в рамках ПАСЕ и лишь способствует продолжающейся поляризации. Она также демонстрирует углубляющуюся деградацию ценностей в Ассамблее.

Настоящим делегация Сербии в ПАСЕ выражает решительный протест против принятой резолюции и призывает к ее пересмотру с целью предотвратить негативные последствия для репутации и предполагаемой роли нашей Ассамблеи и Совета Европы как такового.

Оспаривание полномочий парламентской делегации Азербайджана делает невозможным взаимодействие с Азербайджаном в рамках ПАСЕ, что ведет к потенциальной потере еще больших возможностей для сотрудничества с этой страной в более широких рамках Совета Европы с его богатой палитрой различных органов и механизмов для сотрудничества и выполнения обязательств. Такая ситуация противоречит самой фундаментальной цели этого органа, призванного служить платформой для диалога и выполнения наших соответствующих обязательств. Кроме того, это является серьезным ударом по репутации Ассамблеи и Совета Европы в целом, а также пренебрежением духом сотрудничества, который эти организации поддерживают. Более того, это ведет к дистанцированию Совета от вопросов, касающихся Южного Кавказа, в том числе непосредственно связанных с мандатом организации, что не может считаться отвечающим ее интересам.

Еще раз подчеркивая исключительную важность поддержания подлинного диалога и взаимодействия со всеми членами ПАСЕ, делегация Сербии обращается к Вам с просьбой действовать решительно и аннулировать резолюцию об отказе в ратификации полномочий делегации Азербайджанской Республики.»



Биляна Пантич Пилья, глава делегации

Дубравка Филиповски

Эльвира Ковач

Дуня Симонович Братич

Стефан Йованович

Елена Зарич Ковачевич

Александар Маркович