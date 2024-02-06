В Совете прессы Азербайджана будет функционировать горячая линия по вопросам президентских выборов

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими 7 февраля президентскими выборами в Совете прессы Азербайджана будет функционировать горячая линия.

Как сообщает во вторник Trend, номера Совета прессы (012) 441 35 96, (050) 242 09 91 и (055) 789 85 03 будут работать в режиме горячей линии с момента начала голосования и до его окончания.

Связавшись по этим номерам, журналисты получат возможность сообщить о возможных недоразумениях и проблемах при освещении процесса.

Кроме того, зарегистрированные члены правления Совета прессы Азербайджана в качестве журналистов и наблюдателей будут следить за ситуацией в окружных и участковых избирательных комиссиях столицы и регионов, созданных для осуществления журналистами своей профессиональной деятельности.

Отметим, что Совет прессы будет работать в связке с соответствующими инстанциями в целях поддержки свободной деятельности журналистов по освещению президентских выборов.

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