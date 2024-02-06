Отношения с Азербайджаном основаны на взаимном доверии - генеральный секретарь ШОС

БАКУ /Trend/ - Отношения с Азербайджаном, одним из ближайших партнеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), основаны на взаимном доверии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил глава делегации и генеральный секретарь ШОС Джан Мин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым.

Джан Мин подчеркнул, что Азербайджан за последние годы добился очень больших успехов во всех сферах.

"До сих пор мы наблюдали за 69 избирательными процессами. Мы верим, что выборы будут честными, прозрачными. Согласно уставу, общими принципами нашей миссии являются невмешательство во внутренние дела страны, выявление недостатков и другие вопросы. Мы опубликуем результаты 8 февраля, когда наша миссия по наблюдению будет завершена.

Мы верим, что азербайджанский народ проявит свою политическую волю и проголосует за своего достойного кандидата", - добавил Д.Мин.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!