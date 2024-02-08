Володимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Trend, об этом Володимир Зеленский поделился в посте в социальной сети Х.

В своей публикации Володимир Зеленский пожелал Президенту Ильхаму Алиеву дальнейшей успешной и продуктивной деятельности во благо азербайджанского народа.

«Я высоко ценю взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности наших стран. Мы благодарны Азербайджану за гуманитарную и другую помощь в исторический период освободительной борьбы нашего государства», - написал Президент Украины.

«Я высоко ценю свои личные конструктивные и надежные отношения с Президентом Алиевым, реализацию договоренностей и плодотворное взаимодействие между нашими командами. Уверен, что стратегические связи между Украиной и Азербайджаном будут только укрепляться», - подчеркнул Володимир Зеленский в своей поздравительной публикации.