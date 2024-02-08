Международный фонд Евразийской прессы об итогах наблюдательной миссии на президентских выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Международный фонд Евразийской прессы (МФЕП) опубликовал заявление об итогах наблюдательной миссии на внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики, состоявшихся 7 февраля 2024 года.

Как сообщает Trend, на заседании Попечительского совета Международного фонда Евразийской прессы 7 января 2024 года было принято решение о том, что на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля 2024 года, МФЕП будет представлен 50 наблюдателями.

Руководитель фонда Умуд Мирзаев отметил, что 19 января Центральная избирательная комиссия утвердила деятельность организации по наблюдению за выборами на всей территории Азербайджана: "В период предвыборной кампании МФЕП несколько раз проводила встречи с членами наблюдательных миссий в Баку и регионах и организовывала для них тренинги. Кроме того, Коалиция мониторинга выборов "Мой голос", Коалиция мониторинга гражданского общества и Форума национальных НПО, в которые вошли местные НПО, и долгосрочные наблюдатели, представленные международным корпусом Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, провели встречи как в головном офисе, так и в Тертерском региональном офисе нашей организации. В день выборов наблюдательная деятельность МФЕП контролировалась из главного офиса в Баку и региональных офисов в Тертере, Физули и Бейлагане, вплоть до завершения выборов. Члены наблюдательной миссии приняли участие в открытии 38 участков 22 различных избирательных округов. Из 50 наблюдателей 10 осуществляли наблюдательную миссию на освобожденных от оккупации территориях – в Ханкенди, Шуше, Физулинском, Ходжалинском и Агдеринском районах. В этих районах они побывали в 19 участках 7 избирательных округов. В Баку они наблюдали за голосованием в 10 избирательных округах, а в регионах - в 14 округах. Всего по стране были осуществлены наблюдательные миссии на 225 избирательных участках по 32 округам. Наблюдатели мониторили избирательный процесс до конца дня выборов и вели записи по участкам, также было снято более 1600 фотографий и видеоматериалов".

Он отметил, что наблюдалась достаточно большая явка избирателей, и на большинстве участков она составляла 85-90%. Согласно записям наблюдателей, избирательный процесс прошел крайне прозрачно и объективно. Были созданы необходимые условия для деятельности как наблюдателей, так и средств массовой информации, и все процессы проходили прозрачно. Наблюдатели беспрепятственно наблюдали за процессами открытия участков, подведения итогов выборов, подсчета голосов. Лишь на одном участке отведенные для наблюдателей места были расположены на значительном расстоянии от урн для голосования. В ходе избирательного процесса не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

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