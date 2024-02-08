Жалоб и обращений к омбудсмену Азербайджана в день президентских выборов не поступало

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева сделала заявление для СМИ в связи с наблюдениями, проведенными на внеочередных президентских выборах 7 февраля.

Как сообщили в четверг Trend в Аппарате омбудсмена, Сабина Алиева сказала, что наблюдение за выборами велось по всей стране, в том числе на 26 избирательных участках, созданных на освобожденных от оккупации землях. Были созданы все предусмотренные законодательством условия для реализации избирательных прав граждан.

Было отмечено, что в общей сложности 72 сотрудника института омбудсмена и Аппарата омбудсмена НАР в качестве наблюдателей на внеочередных президентских выборах работали на 885 избирательных участках 115 избирательных округов по всей республике. Были проведены наблюдения в Баку и еще 41 городе и районе страны, в том числе в НАР и на освобожденных от оккупации землях. Наблюдения также проводились на избирательных участках, организованных в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, Военном институте имени Гейдара Алиева и 16 пенитенциарных учреждениях. В заявлении говорится, что в ходе наблюдений омбудсмен встретилась как с членами участковых избирательных комиссий, так и с наблюдателями и избирателями, изучила их отзывы о процессе голосования. Случаев нарушения и вмешательства представителей каких-либо государственных органов, в том числе органов исполнительной власти и сотрудников полиции, на выборах не наблюдалось.

Сабина Алиева подчеркнула, что для избирателей с ограниченными возможностями здоровья были созданы все условия для реализации избирательного права. Никаких жалоб и обращений в адрес омбудсмена по поводу нарушения избирательных прав в день выборов не поступало. Омбудсмен отметила, что по итогам наблюдений президентские выборы прошли в условиях высокой активности населения - демократично, свободно, прозрачно, справедливо, в порядке, установленном избирательным законодательством и международными стандартами.

Проинформировав также о деятельности в преддверии внеочередных президентских выборов, Сабина Алиева сказала, что институтом омбудсмена и Центральной избирательной комиссией был организован ряд просветительских мероприятий на тему "Обеспечение избирательного права граждан" в Баку, Гяндже, Шеки, Масаллы, Губе и Нахчыване, говорится в сообщении Аппарата омбудсмена.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра «Rəy», 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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