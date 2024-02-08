Посольство Азербайджана в Туркменистане назвало данные по явке избирателей на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - 90,53 процента граждан Азербайджана, зарегистрированных в посольстве страны в Туркменистане, приняли участие во внеочередных президентских выборах.

Как сообщили Trend в посольстве, в связи с внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики в дипломатическом представительстве был организован избирательный участок №48.

Граждане Азербайджана, временно проживающие в Туркменистане или находящиеся там в командировке, проявили активность во время голосования.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра «Rəy», 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.