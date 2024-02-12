Завтра пройдет заседание Пленума Конституционного суда в связи с прошедшими в Азербайджане президентскими выборами

БАКУ /Trend/ - Завтра состоится заседание Пленума Конституционного суда в связи с прошедшими в Азербайджане внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Конституционный суд Азербайджана, заседание Пленума Конституционного суда для утверждения протокола Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля 2024 года, пройдет 13 февраля.

Отметим, что 11 февраля под председательством Мазахира Панахова состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

На заседании после составления Протокола ЦИК об итогах президентских выборов, подписания его всеми членами Комиссии и утверждения были подведены итоги выборов. В соответствии с требованием избирательного кодекса было принято решение о представлении Протокола ЦИК вместе с соответствующими документами в Конституционный суд Азербайджанской Республики для утверждения, а также его опубликовании.

На выборах боролись 7 кандидатов. Согласно данным ЦИК, Ильхам Алиев победил на выборах, набрав 92,12% (4 567 458) голосов.

В соответствии со статьей 103 Конституции избранный Президент приносит присягу в течение 3 дней со дня официального объявления Конституционным Судом результатов президентских выборов.

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