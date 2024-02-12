В армии Азербайджана проводятся занятия по общественно-политической подготовке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, в азербайджанской армии проводятся занятия по общественно-политической подготовке.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"В ходе занятий до сведения личного состава доводится значимость деятельности, проводимой в стране под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, высказывания главы государства об азербайджанской армии, а также информация о событиях и новшествах в нашей республике и в мире. Во время занятий по общественно-политической подготовке также предоставляются ответы на вопросы, интересующие личный состав, даются необходимые рекомендации по службе", - говорится в сообщении ведомства.

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