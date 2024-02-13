Инициатором обострения ситуации на азербайджано-армянской границе является разведка Франции – Сергей Марков

БАКУ/Trend/ - Инициатором обострения ситуации на азербайджано-армянской границе является разведка Франции.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал директор Института политических исследований Сергей Марков в своем телеграмм-канале.

"Новое обострение и обмен ударами между армиями Армении и Азербайджана. Почему? Ведь обе стороны хотят подписать мирный договор?

Армия Армении нанесла удары из того района, где есть миссия ЕС. Возможно, инициатором обмена ударов выступает разведка Франции. Ведь Макрон хочет стать главным военным союзником Армении, чтобы вытолкнуть с этой позиции Россию. Франция и ЕС, и НАТО поэтому главные бенефициары военных действий между Арменией и Азербайджаном", - говорится в публикации.

Отметим, что 12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района.

13 февраля подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию Вооруженных сил Армении была проведена операция "Возмездие".

Согласно информации ГПС, в результате операции был полностью разрушен боевой пост Вооруженных сил Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера был открыт огонь по позициям армии Азербайджана.

"Имеются данные о серьезных потерях среди личного состава уничтоженного боевого поста. На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативных условий на азербайджано-армянской условной государственной границе, отныне будет следовать ответ с более серьезными и решительными мерами. Ответственность за произошедшее полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ведомства.

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