Исламофобия превратилась в "политическую эпидемию" в Европе – Руфиз Хафизоглу

БАКУ /Trend/ - Исламофобия превратилась в "политическую эпидемию" в Европе.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель директора АМИ Trend, руководитель медиа-платформы Turkic.World (Тюркский мир), политический комментатор Руфиз Хафизоглу.

"К сожалению, сегодня во многих европейских государствах исламофобия растет день ото дня, и это переросло уже в "политическую эпидемию". Управление этим осуществляется политическими кругами Запада, и в частности Франции, из единого центра. В настоящее время многие западные государства напоминают Германию до Второй мировой войны. В этих государствах все больше усиливается крайне правое и националистическое мышление", - сказал он.

Р.Хафизоглу отметил, что западные государства, которые сегодня говорят о правах человека и демократии, очень далеки от демократических ценностей.

"По какой-то причине сжигание Корана в присутствии полиции является правом человека, но возражать против этого считается радикализмом. Западные страны, и в частности Франция, применяют двойные стандарты против многих мусульманских стран", - добавил политический комментатор.

Он считает, что многие платформы, представляемые Европой, больше не являются диалоговыми платформами, а используются в качестве механизма давления.

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