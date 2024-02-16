Улучшение благосостояния граждан будет главной задачей правительства Азербайджана - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Улучшение благосостояния граждан Азербайджана, в том числе усиление социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны, будет главной задачей правительства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Али Асадов, чья кандидатура на пост премьер-министра Азербайджана была одобрена Милли Меджлисом (парламент).

Он отметил, что развитие во всех сферах жизни общества, в том числе и в социальной сфере, всегда было и будет в центре внимания главы государства.

"Естественно, как отметил в своем выступлении Президент Ильхам Алиев, наряду с социальным обеспечением, образование нашего населения, в основном молодежи, их формирование на основе национально-нравственных ценностей и традиций, принципов азербайджанства, освоение современных вызовов и технологий - станет гарантом нашего будущего развития во время Четвертой промышленной революции.

Одним из наших главных приоритетов для того, чтобы быть готовыми к возрастающей конкуренции в мире в ближайшие годы, является формирование высококонкурентоспособного человеческого капитала. Основным условием для этого является продвижение современного образования, здорового общества, спорта, культуры и инноваций.

Конечно, для достижения всего этого необходимо обеспечить быстрое развитие устойчивой и сильной экономики (в том числе ненефтяного сектора), отвечающей современным вызовам, дальнейшее укрепление финансовой независимости", - добавил А.Асадов.

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