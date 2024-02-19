БАКУ /Trend/ - С 21 по 24 февраля в Баку пройдет 14-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи.

Как сообщили Trend в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, в сессии, посвященной теме "Укрепление регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии", примут участие парламентские делегации около 40 стран.

В рамках мероприятия пройдут заседания Исполнительного совета, пленарной сессии, комитетов организации по политической, экономической, бюджетной, социальной и культурной сферам, будет рассмотрен ряд организационных вопросов.

В завершение сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет сессии ассамблеи.

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