В Париже проходит "круглый стол" по COP28 и COP29

БАКУ /Trend/ - В штаб-квартире Международного энергетического агентства в Париже начал работу "круглый стол", посвященный 28-й и 29-й сессиям Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28 и COP29).

Как сообщает во вторник Trend, Азербайджан на встрече представляет заместитель министра иностранных дел, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

В "круглом столе" принимают участие мировые лидеры в таких областях, как климат и энергетика, официальные представители разных стран, дипломаты.

Основной целью обсуждений, проводимых под руководством президента COP28 Султана аль-Джабера, является рассмотрение результатов COP28 в рамках консенсуса Объединенных Арабских Эмиратов и определение последующих шагов для COP29.

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