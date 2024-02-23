Али Асадов обсудил расширение азербайджано-турецких связей с председателем ВНСТ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 февраля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Как сообщили в пятницу Trend в Кабинете министров Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах в соответствии с принципом «одна нация, два государства».

Было отмечено, что благодаря усилиям глав государств отношения между двумя странами вышли на высочайший уровень стратегического партнерства и союзничества. Подчеркнуто значение первого официального визита главы государства Ильхама Алиева в Турецкую Республику после президентских выборов, выражено удовлетворение тем, что это стало традицией между руководством двух стран.

В то же время было доведено до внимания, что азербайджано-турецкие отношения успешно развиваются в рамках международных институтов, отмечена важность совместных шагов, предпринимаемых для превращения Организации тюркских государств в региональную и международную силу.

Стороны подчеркнули роль парламентов в развитии межгосударственных отношений, высоко оценили взаимовыгодное сотрудничество между Милли Меджлисом и Великим национальным собранием Турции.

Коснувшись значения перехода председательства от Турции к Азербайджану на проведенной в Баку 14-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи, А.Асадов сказал, что за время председательства Турции возрос международный авторитет ассамблеи, расширилось межпарламентское сотрудничество во имя глобального мира и развития.

На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим расширением азербайджано-турецких отношений в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, гуманитарной, туристической и других сферах.

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