Франция настойчиво пытается нанести удар по стабильности в регионе - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Франция настойчиво пытается нанести удар по стабильности в регионе.

Об этом сказал Trend в пятницу политолог Азер Гараев.

Он отметил, что визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна во Францию и его встречи с президентом Франции Макроном запомнились рядом интересных моментов. "На кадрах со встречи видно, как президент Франции держит свой зонт над Пашиняном. Франция будто бы пытается показать, что Армения находится "под ее зонтом". Реальность же такова, что Франция через Армению пытается обеспечить свои интересы в регионе. Выступление президента Франции, обещавшего Еревану "полную поддержку", можно считать очередным набором заявлений, направленных против Азербайджана", - сказал Гараев.

По его словам, целью Франции являются не стабильность на Южном Кавказе, не предотвращение возможных эскалаций и рисков, а укрепление в регионе именно через Армению и стремление к обеспечению своих интересов.

"Визит министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в Армению после встречи Макрона и Пашиняна также является составной частью проводимой Францией политики. Французские официальные лица начали кормить Армению очередными обещаниями. Армения и Франция подписали пакет документов о военном сотрудничестве. Франция отправила в Армению приборы ночного видения и отправит бронеавтомобили "Бастион". Очевидно, что Франция настойчиво пытается вооружить Армению, прекрасно понимая, что таким образом в регионе не будет мира. Так что заявления Франции о мире - это лишь пустые слова, цель этой страны - дестабилизировать ситуацию в регионе", - сказал Гараев.

Политолог отметил, что предвзятая позиция Франции вызвала адекватную реакцию официального Баку. "Если Макрон хочет нормальных, адекватных и рациональных отношений с нашей страной, он должен сначала изменить свою политику и позицию. Азербайджан, в отличие от Армении, всегда проводил независимую политику, никогда не находился под чьим-либо "зонтом". Вместо того чтобы позиционировать себя и Пашиняна как "сторонников мира", а официальный Баку - как сторону, которая "не принимает предложение", Макрону следовало бы проводить адекватную политику. Азербайджан зарекомендовал себя как надежный международный партнер. Каждый должен понимать, что ни через Армению, ни каким-либо другим способом оказать давление на Азербайджан невозможно", - сказал Гараев.

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