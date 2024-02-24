Проанализирована сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе

БАКУ /Trend/ - 24 февраля в министерстве обороны состоялось очередное служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщает в субботу Trend, на совещании были подробно проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, вопросы организации и несения воинской службы, заслушаны доклады.

Было особо подчеркнуто, что совместные учения, которые планируется провести в Азербайджане, Турции и в других странах в 2024 году, окажут благотворное влияние на обмен опытом, совершенствование знаний, навыков личного состава и повышение боевой подготовки войск.

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