Ходжалинский геноцид - одно из самых тяжких преступлений не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года произошла одна из самых страшных трагедий в истории - Ходжалинский геноцид. Вооруженные силы Армении при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в Ханкенди, напали на город Ходжалы и с беспрецедентной жестокостью расправились с мирным населением.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Гараев сказал, что в день трагедии мирные жители, пытавшиеся покинуть город, попали в засаду и были либо убиты, либо захвачены в плен армянами возле сел Нахчыванлы и Пирджамал. "Во время Ходжалинского геноцида было убито 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей, 1275 жителей были взяты в заложники, а судьба 150 человек до сих пор остается неизвестной. Город был разрушен. В ту трагическую ночь 487 жителей Ходжалы, из которых 76 были детьми, получили серьезные увечья. 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из родителей. 56 человек из числа убитых были убиты с особой жестокостью - сожжены заживо, обезглавлены, у них были выколоты глаза, сняты скальпы, беременные женщины были заколоты штыками в живот", - добавил он.

Политолог отметил, что Ходжалинская трагедия, с которой столкнулся азербайджанский народ в ХХ веке, может сравниться только с такой кровавой трагедией, как Холокост, ставшей черным пятном в истории человечества.

"Ходжалинская трагедия, произошедшая в конце ХХ века, является одним из самых тяжких преступлений, направленных не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества и человечности", - сказал Гараев.

Он отметил, что Ходжалинский геноцид признан в парламентских актах, принятых во многих странах. "Соответствующие парламентские резолюции были приняты законодательными органами Боснии и Герцеговины, Колумбии, Чехии, Гондураса, Иордании, Мексики, Пакистана, Панамы, Перу, Судана, Джибути, Гватемалы, Парагвая, Словении, Шотландии, Индонезии и Афганистана. Ходжалинский геноцид был признан на уровне законодательных структур и губернаторских прокламаций в более чем 30 штатах США. В Итоговом коммюнике, принятом на 12-й сессии саммита ОИС в Каире в феврале 2013 года, государства-члены призвали предпринять необходимые усилия для признания Ходжалинского геноцида. Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года определил истребление гражданского населения Ходжалы, состоявшего из азербайджанцев, как "особо тяжкие деяния, которые могут быть расценены как военные преступления или преступления против человечности", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в 2008 году стартовала кампания "Справедливость к Ходжалы". "Кампания эффективно действует во многих странах. Информирование в социальных сетях, выставки, заседания, конкурсы, конференции, семинары и другие мероприятия являются эффективными средствами, используемыми для достижения целей кампании. Благодаря героизму победоносной азербайджанской армии кровь шехидов Ходжалы не осталась неотмщенной. В ходе Отечественной войны 2020 года героическая азербайджанская армия под командованием победоносного Верховного главнокомандующего освободила наши земли, которые оставались под оккупацией 30 лет. "Железный кулак" победил, кровь наших шехидов не осталась неотмщенной. Город Ходжалы был очищен от сепаратистов в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября 2023 года", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!