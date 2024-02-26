БАКУ /Trend/ - Венгрия выразила протест против резолюции ПАСЕ касательно полномочий азербайджанской делегации.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно информации, 22 февраля глава делегации Национальной ассамблеи Венгрии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жолт Немет направил письмо председателю ПАСЕ Теодоросу Русопулосу в связи с принятой во время зимней сессии организации резолюцией № 2527 (2004) о нератификации полномочий азербайджанской делегации.

В письме отмечается, что случаи прекращения диалога с делегациями наносят удар по совместной деятельности.

Глава венгерской делегации Жолт Немет призвал председателя ПАСЕ совместно с политическими группами предпринять срочные и решительные шаги для восстановления деятельности парламентской делегации Азербайджана в ПАСЕ.

"Еще раз выражаю свое несогласие с принятой на зимней сессии резолюцией № 2527 (2024), предлагаю свою поддержку и поддержку своих коллег в целях продолжения устойчивых усилий по возвращению азербайджанской делегации в Парламентскую ассамблею", - говорится в письме.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!