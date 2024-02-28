Компания, незаконно добывавшая золото в Кяльбаджаре, попала под санкции США

БАКУ /Trend/ - Компания GeoProMining, незаконно добывавшая золото в Кяльбаджарском районе Азербайджана в период армянской оккупации, попала под антироссийские санкции США.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Департамента казначейства США.

В период оккупации азербайджанских земель армянская сторона беспощадно разрабатывала месторождения полезных ископаемых в Карабахе и Восточном Зангезуре. Крупнейшую золоторудную зону в этом регионе, расположенную в Кяльбаджаре, с 2007 года эксплуатировала российская компания GPM Gold, входящая в состав горнодобывающей компании GeoProMining.

Хотя лицензия компании разрешала добычу только на армянской территории месторождения, имеются доказательства проведения работ также в оккупированном Кяльбаджаре, подтвержденные спутниковыми снимками. В ходе 44-дневной войны компания, стремясь сохранить свои доходы, сосредоточила значительное количество вооружения и наемников на месторождении для противодействия азербайджанской армии. Следует отметить, что к разграблению этого месторождения причастен швейцарский предприниматель и ювелир армянского происхождения Вартан Сирмакес, являющийся соучредителем и генеральным директором известного швейцарского часового бренда Franck Muller Group. Золото, добываемое в Кяльбаджаре и Зангилане, выставлялось на швейцарских аукционах и хранилось в банках Швейцарии.