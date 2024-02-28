Армянская дезинформационная машина в действии

БАКУ /Trend/ - Некоторые каналы социальных медиа, связанные с госструктурами Армении, распространили непрофессионально смонтированное видео дезинформационного характера о якобы произошедшем утром в направлении Лачина инциденте, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в результате изучения метаданных представленного видео и краткого расследования было установлено, что эти видеоизображения, снятые в другое время и в другом географическом пространстве, не имеют никакого отношения к сегодняшнему событию.