Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Бразилии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 февраля в Баку состоялся четвёртый раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Бразилии.

Об этом сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а делегацию Бразилии - генеральный секретарь (первый заместитель министра) министерства по внешним связям Бразилии Мария Лаура да Роша.

В начале встречи Мария Лаура да Роша вручила поздравительное письмо, адресованное Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву от имени Президента Бразилии Лулы да Силвы, по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о современном состоянии и перспективах развития отношений между двумя странами в политической, экономической, энергетической, транспортной, туристической и гуманитарной сферах, особенно по таким вопросам, как образование, культура, сельское хозяйство, организация таможенной работы и привлечение инвестиций. Была выражена взаимная поддержка созданию договорно-правовой базы по этим направлениям.

Обсуждались также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. В этой связи состоялся обмен мнениями относительно 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в этом году в Азербайджане, и было отмечено, что это знаменательное событие создаст новые возможности для развития сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках COP-тройки. В связи с этим была предоставлена ​​подробная информация о вкладе Азербайджана в работу по охране окружающей среды и предотвращению изменения климата на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Также на встрече была предоставлена информация о целях и приоритетах саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет под председательством Бразилии в ноябре этого года, приоритетах Бразилии в этом отношении.

На встрече была дана информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, мирной повестке Азербайджана и шагах, предпринимаемых для установления устойчивого мира в регионе, минной проблеме на освобожденных территориях Азербайджана и широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции.

В ходе политических консультаций состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.