13-я сессия Всемирного градостроительного форума пройдет в Баку

БАКУ /Trend/ - Тринадцатая сессия Всемирного градостроительного форума пройдет в Баку в 2026 году.

Как сообщает во вторник Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций о проведении в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13).

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что в рамках мероприятия заинтересованные стороны – государственные чиновники, НПО, специалисты, эксперты, представители частного сектора, как из Азербайджана, так и из зарубежных стран, соберутся вместе, проведут широкий обмен мнениями и получат возможность поделиться новыми знаниями и опытом.

Всемирный градостроительный форум прошел в прошлом году в Катовице, Польша (WUF11) с участием 17 тысяч человек. Ранее в разные годы форум проводился в Барселоне, Рио-де-Жанейро, Ванкувере, Абу-Даби, Куала-Лумпуре и ряде других городов и привлек до 23 тысяч участников. Следующий форум (WUF12) пройдет с 4 по 8 ноября 2024 года в Каире (Египет).

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