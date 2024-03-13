Исполнительный директор Бакинской инициативной группы рассказал в ООН о минных проблемах, с которыми сталкивается Азербайджан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов рассказал в ООН о минных проблемах, с которыми сталкивается Азербайджан.

Как сообщает в среду Trend, исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, принимающий участие в 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), рассказал на стороннем мероприятии под названием "Жертвы терроризма - международные стандарты и передовая практика. В направлении национального применения модели положений законодательства ООН о жертвах терроризма" в женевском офисе ООН о минном терроре Армении против Азербайджана в течение 30 лет, об ущербе, нанесенном окружающей среде Азербайджана в результате данного террора.

Отметив, что Армения заложила на территории Азербайджана около 1,5 миллиона мин, он подчеркнул, что и сегодня гражданские лица, в том числе женщины и дети, продолжают становиться жертвами минного террора.

A.Аббасов также призвал Армению предоставить Азербайджану минные карты.

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