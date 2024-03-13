В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного штаба (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает Trend, открывая заседание, Самир Нуриев сказал, что на состоявшихся 7 февраля внеочередных президентских выборах азербайджанский народ еще раз выразил доверие своему сильному лидеру, а также поддержку решительной политики, проводимой главой государства на пути развития страны. Он отметил, что главная особенность и значение проведенных в этом году выборов заключались в том, что впервые в истории независимости Азербайджана народ участвовал в выборах как граждане страны-победителя, полностью восстановившей свою территориальную целостность и суверенитет.

Было подчеркнуто, что проведение выборов на всей территории страны, в том числе в Ханкенди, Шуше и на других освобожденных от оккупации землях, является для каждого азербайджанца историческим событием, вызывающим чувство гордости.

Руководитель штаба отметил, что за минувший период в соответствии с поручениями главы государства на освобожденных от оккупации территориях были проведены широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Планомерно и скоординированно продолжается работа по возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Затем согласно повестке заседания были заслушаны отчеты о проведенной в рамках исполнения "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» работе, связанной с градостроительной деятельностью в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, в том числе реконструкцией и восстановлением городов и других населенных пунктов, созданием транспортной инфраструктуры, организацией услуг связи, а также обеспечением экономической устойчивости освобожденных территорий, расселением и занятостью населения.

Специальные представители проинформировали о работе, проводимой в рамках деятельности специальных представительств Президента Азербайджанской Республики по соответствующим освобожденным от оккупации территориям, и предстоящих планах на 2024 год.

Руководитель штаба особо подчеркнул важность скоординированной, качественной, оперативной реализации проектов восстановления и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях в соответствии с "I Государственной программой "Большого возвращения" с применением комплексного подхода.

В завершение были определены необходимые меры по выполнению задач, поставленных Президентом Азербайджана, и даны соответствующие поручения.

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