COP29 важна для принятия значимых для всего мира решений - Вайра Вике-Фрейберга

БАКУ /Trend/ - В конце года в Азербайджане пройдет COP29. Это мероприятие важно с точки зрения принятия решений, которые затронут всех в мире.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала журналистам сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга в рамках участия в XI Глобальном Бакинском форуме на тему ”Восстановление раздробленного мира".

"Темы, обсуждаемые на Глобальном Бакинском форуме, волнуют весь мир. Мы выбрали тему восстановления раздробленного мира, что предполагает принятие людьми и странами таких решений, которые помогут решить проблемы в мире", - подчеркнула она.

Отметим, что XI Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви, проходит 14-16 марта 2024 года.

В мероприятии принимают участие около 400 всемирно известных личностей, в том числе бывшие и действующие мировые лидеры, министры и лауреаты Нобелевской премии.

Напомним, что на предыдущем Глобальном Бакинском форуме, состоявшемся в марте 2023 года, были представлены многие страны и видные международные организации.

В мероприятии приняли участие президенты четырех стран, премьер-министры двух стран, шесть спикеров парламентов и министры, руководители пяти организаций, входящих в систему ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр и заместители министров иностранных дел 23 стран. Форум запомнился участием 360 представителей 61 страны.

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