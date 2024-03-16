Миграция - это очень серьезная демографическая проблема - бывший спецпредставитель генсека ООН по Западной Африке

БАКУ /Trend/ - Миграция - это очень серьезная демографическая проблема.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил бывший специальный представитель Генерального секретаря ООН по Западной Африке Ахмеду ульд Абдалла во время выступления на панельном заседании на тему "Региональные перспективы: Европейский союз и соседи" в рамках XI Глобального Бакинского форума.

"Безопасность мигрантов должна организовываться местным правительством. Они ведут весьма жалкий образ жизни в качестве переселенцев. Поскольку они остаются безработными, они становятся мишенью организованных преступных группировок.

Мы должны понимать, что проблема не в мигрантах, а в проблемах, которые вызывают миграцию", - добавил Ахмеду ульд Абдалла.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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