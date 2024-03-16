Несмотря на происки покровителей Армении, связи между США и Азербайджаном и впредь будут развиваться по восходящей линии - комментарий

БАКУ /Trend/ - Поздравительное письмо Президента США Джозефа Байдена Президенту Ильхаму Алиеву в связи с праздником Новруз свидетельствует о высоком уровне развития отношений между Азербайджаном и США.

Об этом в субботу Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Махир Аббасзаде.

Он отметил, что выражение в письме оптимизма в отношении дальнейшего развития экономических, политических, культурных связей между США и Азербайджаном, приверженности США своей позиции касательно достижения мира между Арменией и Азербайджаном должны быть расценены как желание США развивать отношения с Азербайджаном.

"Конечно, Армения и ее покровители, а также армянское лобби, действующее в США и Европе, ведут очень активную работу в направлении обострения отношений между Азербайджаном и США и европейскими странами. Безусловно, эта грязная работа велась раньше и будет продолжаться дальше. Потому что армянское лобби и силы, покровительствующие Армении, всегда стремятся к эскалации. Но очевидно, что, несмотря на усилия покровителей Армении, особенно Франции, Азербайджан имеет очень серьезные отношения как с США, так и с рядом стран Европы, и эти отношения охватывают как экономическую, политическую, так и культурную сферы. Несмотря на то, что Франция долгое время пыталась испортить эти отношения, Азербайджан продемонстрировал приверженность своей политической линии в отношениях с ЕС в соответствии со своими интересами, и еще раз показал, что является надежным партнером в политических, экономических вопросах, и в частности в вопросах энергетики. Думаю, что, невзирая на происки армянского лобби и покровителей Армении, связи между США и Азербайджаном и отношения ЕС-Азербайджан и в последующий период будут развиваться по восходящей линии, и это развитие будет очень успешным", - сказал депутат.

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