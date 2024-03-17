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Президент Ильхам Алиев: Партнерство НАТО и Азербайджана имеет долгую историю

Политика Материалы 17 марта 2024 22:47 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Партнерство НАТО и Азербайджана имеет долгую историю

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Партнерство НАТО и Азербайджана имеет долгую историю, более 30 лет хорошего партнерства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Азербайджан участвовал в миротворческих операциях в Косово и Афганистане, что стало огромным опытом для нас. В конце августа 2021 года наши военнослужащие были в числе последних коалиционных сил, покинувших Афганистан. Это еще раз демонстрирует нашу твердую приверженность нашему сотрудничеству», - отметил глава государства.

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