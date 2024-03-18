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Хикмет Гаджиев обсудил вопросы, связанные с COP29 с замминистра экологии и окружающей среды Китая

Политика Материалы 18 марта 2024 09:26 (UTC +04:00)
Хикмет Гаджиев обсудил вопросы, связанные с COP29 с замминистра экологии и окружающей среды Китая

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Китай встретился с заместителем министра экологии и окружающей среды этой страны Чжао Инминем.

Как передает в понедельник Trend, об этом Хикмет Гаджиев сообщил в своем аккаунте социальной сети Х.

Отмечается, что на встрече были широко обсуждены вопросы, связанные с COP29.

"Были проведены обширные обсуждения предстоящих вопросов, касающихся COP29, климатической справедливости, общей, но дифференцированной концепции ответственности и взглядов стран глобального Юга на действия по борьбе с изменением климата и "зеленый" переход. В Азербайджане высоко оценили сотрудничество с китайскими компаниями в рамках программы "Зеленый переход"", - говорится в публикации Х.Гаджиева.

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