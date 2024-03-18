Глава МИД Азербайджана проинформировал представителя Госдепа США о ситуации в регионе

БАКУ /Trend/ - 18 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, в ходе встречи были обсуждены текущая повестка и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, нынешняя ситуация в регионе, а также ряд аспектов процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов довел до внимания вопросы, проистекающие из встреч на Мюнхенской конференции по безопасности и в Берлине, ожидания Азербайджана касательно мирного процесса, а также позицию страны по вопросам в рамках процесса, остающимся открытыми. Была отмечена приверженность Азербайджана мирному процессу.

Во время встречи стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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