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Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм

Политика Материалы 18 марта 2024 15:50 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Во время Второй Карабахской войны и антитеррористической операции мы проявили большой героизм. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

«В результате самоотверженности, профессионализма, героизма наших шехидов, отважных солдат и офицеров сегодня мы строим, созидаем на этих землях, на эти земли возвращается жизнь. Проведя масштабную строительную работу, мы уже смогли вернуть на исконные земли бывших переселенцев, и в нынешнем году этот процесс будет продолжен», - отметил глава государства.

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