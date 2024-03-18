Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – одна из редких стран в мире, чья политика абсолютно независима

БАКУ /Trend/ - Мы добились экономического развития, экономической независимости и сегодня ни от кого независим в экономическом и, естественно, политическом отношении. Сильная экономика позволила нам проводить независимую политику в политической плоскости.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз.

«Сегодня Азербайджан – одна из редких стран в мире, чья политика абсолютно независима. Она основана только и только на интересах, воле азербайджанского народа», - добавил глава государства.