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Президент Ильхам Алиев: Центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы

Политика Материалы 18 марта 2024 16:03 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Центральная площадь в Ханкенди названа площадью Победы.

Как передает Trend, сообщив об этом в поздравлении азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз, Президент Ильхам Алиев сказал: «На протяжении долгих лет эта площадь и это здание были логовом сепаратистов… Именно на этой площади разрабатывались подлые планы против нашего народа. Именно в этом здании были даны приказы для совершения Ходжалинского геноцида. А сегодня мы стоим на этой площади. Хочу сказать моему дорогому народу, что я назвал эту площадь – площадью «Победа». Отныне это – площадь Победы».

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